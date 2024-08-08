Неполученными выплатами являются те, на которые лицо имело право, но умерло быстрее, чем эти средства были ему перечислены.

Несмотря на войну, украинские продолжают получать пенсии и социальные выплаты. Иногда случаются ситуации, когда получатель умирает, не успев воспользоваться денежными средствами. Специалисты из «Юридического советчика для ВПЛ» разъяснили, кто имеет право получить эти выплаты после смерти получателя.

Согласно статье 1227 Гражданского кодекса Украины, суммы, не полученные наследодателем при жизни, в частности:

заработная плата;

пенсия;

стипендия;

алименты;

помощь в связи с временной нетрудоспособностью;

возмещение за увечье или иное повреждение здоровья;

другие социальные выплаты.

Эти выплаты передаются членам его семьи. Если же членов семьи нет, эти суммы включаются в состав наследства. Есть две основные ситуации, когда выплаты, принадлежащие умершему, могут быть получены членами его семьи:

недополученная в связи со смертью пенсионера, выплачиваемая по месяц смерти включительно, по обращению члены семьи умершего в течение шести месяцев со дня открытия наследства;

причитающийся умершему заработок выплачивается работодателем членам семьи умершего работника;

суммы назначенной, но не выплаченной в связи со смертью получателя жилищной субсидии выплачиваются одному из членов домохозяйства, с учетом которых назначалась субсидия, по письменному обращению такого лица, поданному в течение трех месяцев после смерти получателя.

Неполученными выплатами считаются те суммы, на которые лицо имело право, но умерло до того, как эти средства были перечислены.

Например, если к моменту смерти пенсионера пенсия, заработная плата или другие средства уже были зачислены на его карточный счет, эти выплаты считаются полученными и включаются в состав наследства. Такие средства можно получить только после получения Свидетельства о праве на наследство.

Кроме того, в случае смерти пенсионера, лицам, совершившим погребение, выплачивается пособие на погребение в размере двухмесячной пенсии, которую пенсионер получал на момент смерти.

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