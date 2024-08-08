Кабмин принял решение, что в Украине графики отключения света не будут действовать для определенных потребителей.

Графики отключения электроэнергии могут вернуться в Украину по ряду причин. При этом в любом случае в Украине графики отключения света не будут действовать для части потребителей. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль.

В частности, в Украине графики отключения света не будут действовать для потребителей, использующих не менее 80% электроэнергии собственного производства. Правительство приняло решение во время заседания, как сообщил глава Кабмина. По его словам, эта инициатива направлена ​​на стимулирование энергетической автономии бизнеса.

"Для обеспечения должного уровня подготовки к зимнему периоду мы ввели пакет программ и мер по ускорению развития децентрализованной генерации. Это кредиты бизнеса и гражданам на создание альтернативной энергетики, беспошлинный ввоз энергооборудования, упрощение бюрократических процедур для запуска генерационных установок", - говорится в сообщении.

Напомним, что ситуация с отключениями электроэнергии в Украине немного облегчилась, но жители не должны расслабляться заранее, поскольку ежедневно объекты энергетической инфраструктуры подвергаются обстрелам. В энергосистеме наблюдается дефицит, поэтому следует осторожно использовать энергоемкие приборы в течение определенных часов.

То есть в пиковые часы нагрузок нужно как-то сокращать использование энергоемких приборов. Особенно утром с 7 до 11 часов, вечером – с 17 до 22.

Последние новости в Украине:

Напомним, тариф на свет в Украине вырос в этом году.

Как сообщала Politeka, украинцев ожидает улучшение ситуации в энергетике.

Также писала Politeka, тариф на электроэнергию зимой, какими будут цифры в платежках.