Народный депутат Федор Вениславский сообщил, что на данный момент у Украины нет планов по снижению призывного возраста ниже 25 лет, несмотря на периодические обсуждения этого вопроса с международными партнерами.

На сегодняшний день в Украине нет инициатив по снижению призывного возраста ниже 25 лет. Однако этот вопрос периодически обсуждается международными партнерами.

Об этом заявил народный депутат, член комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский во время брифинга во вторник, 6 августа. Он отметил, что в настоящее время в Украине отсутствуют какие-либо инициативы по уменьшению призывного возраста ниже 25 лет. Это касается как Верховной Рады, так и Генерального штаба и Министерства обороны.

"Нет никаких оснований для снижения возраста призыва на военную службу во время мобилизации", - подчеркнул нардеп.

Вениславский добавил, что этот вопрос периодически поднимается партнерами Украины, оказывающими помощь. По их словам, мужчины в возрасте 18-25 лет обладают наиболее оптимальными физическими и психологическими качествами для участия в войне. Однако на государственном уровне никаких планов в этом направлении нет.

Ранее Politeka также писала о том, что заведующая одним из отделений одесской больницы попала под следствие за обещание оформить инвалидность родственнику призывника. Она потребовала более 1500 долларов за свои услуги, но так и не получила денег, за что теперь ей грозит тюремное заключение. Женщину отстранили от работы, и теперь ей грозит до пяти лет лишения свободы.

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