Завідувачка одного з відділень одеської лікарні потрапила під слідство за обіцянку оформити інвалідність родичу призовника. Вона вимагала понад 1500 доларів за свої послуги, але так і не отримала грошей, за що тепер їй загрожує тюремне ув’язнення.

Як повідомили в пресслужбі ГУНП в Одеській області, посадовиця Одеського обласного медичного центру психічного здоров’я намагалася незаконно заробити на чоловіках призовного віку. За 1700 доларів вона обіцяла одному з клієнтів госпіталізувати його дідуся та забезпечити йому першу групу інвалідності, впливаючи на рішення медичної комісії. Це дозволило б призовнику уникнути військової служби. Проте правоохоронці вчасно виявили її наміри і затримали на місці злочину під час передачі хабаря.

За цим фактом проти медикині порушили кримінальну справу за частиною 2 статті 369-2 Кримінального кодексу України за отримання неправомірної вигоди. Жінку відсторонили від роботи, і тепер їй загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Раніше Politeka також писала про те, що військовий втік зі служби та повернувся до цивільного життя. На суді обвинувачений визнав свою провину і виразив каяття. Він пояснив, що був мобілізований 25 лютого 2022 року, а в грудні 2023 року (хоча точну дату не пам'ятає) покинув місце служби в Запорізькій області і вернувся додому. Він не мав наміру повертатися на службу і почав працювати неофіційно в службі доставки.

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