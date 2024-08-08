Украинские пенсионеры могут получать дополнительные выплаты в зависимости от стажа, состояния здоровья и других факторов в 2024 году.

Украинские пенсионеры могут получать дополнительные выплаты, но они доступны не всем. Социальные выплаты для лиц пенсионного возраста зависят от разных факторов, таких как трудовой стаж, состояние здоровья и другие обстоятельства.

Одинокие пенсионеры в возрасте от 80 лет, нуждающиеся в постоянном постороннем уходе из-за состояния здоровья, имеют возможность получить ежемесячную доплату к пенсии.

Чтобы оформить доплату, следует обратиться лично в соответствующие органы с заявлением и документами, подтверждающими ухудшение здоровья.

Важно знать, что размер доплаты по уходу составляет 40% от прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность. В 2024 году эта доплата составляет 944 гривны, поскольку прожиточный минимум для таких лиц определен на уровне 2361 гривна.

Также лица, достигшие пенсионного возраста, но не имеющие достаточного страхового стажа для получения пенсионной выплаты, могут получать временную государственную социальную помощь. Для этого необходимо подать заявление и пакет документов в орган социальной защиты населения по месту жительства.

Кроме этого, пенсионеры, чья пенсия не превышает 3 250 гривен, имеют возможность получить надбавку от ООН. Доплата начисляется автоматически при следующих условиях:

Размещение в зонах боевых действий или потенциально опасных районах.

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Источник: 24Канал.

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