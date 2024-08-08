При этом на рынке цена действительно фигурирует гораздо больше, однако это биржевая цена в пределах дня, которую вряд ли можно воспринимать как рыночную.

Председатель правления НАК "Нафтогаз" Алексей Чернышев утверждает, что рыночная цена на газ для населения составляет вдвое больше, чем установлено официально. Впрочем, на основе чего была выведена эта цифра, отмечено не было.

Он заявил, что рыночная цена на газ для населения составляет 15 грн. за кубометр, в то время как компания обеспечивает цену на уровне 7,96 грн. На рынке действительно можно встретить цену в 15 грн. за кубометр, это биржевая цена, которая меняется в течение дня и не всегда отражает реальную рыночную стоимость. Биржевая цена обычно значительно выше тарифа для населения, что является общим явлением во всем мире.

Чернышев также подчеркнул, что разницу в тарифах на газ, как и стоимость других государственных услуг, покрывает государственный бюджет. Он выразил свою поддержку "исключительно рыночным механизмам", объясняя, что нерыночные тарифы ограничивают возможности "Нафтогаза" платить налоги и выполнять другие финансовые обязательства.

До начала полномасштабной войны в Украине был введен рынок газа для населения, на котором действовали десятки поставщиков, предлагавших разные тарифы. Таким образом, существовал конкурентный рынок, влиявший на формирование цены, в том числе для "Нафтогаза".

Хотя "Нафтогаз" контролирует большую часть рынка после национализации так называемых "облгазов Фирташа", на рынке продолжают работать и другие поставщики. Некоторые из них предлагают газ дешевле, чем "Нефтегаз". К примеру:

"ЭРУ Людям" установил тариф в 7,7 грн за кубометр;

"Энерджи трейд групп" предлагает цену 7,799 грн за кубометр.

Источник: NV.

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