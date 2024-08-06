До кінця серпня у Києві перевірять близько 40 тисяч лічильників, щоб уникнути неточностей у нарахуваннях за комунальні послуги. Споживачі можуть перевірити дату перевірки через особистий кабінет на веб-сайті Центру комунального сервісу (ЦКС) або скористатися дистанційними каналами обслуговування.

Про це повідомила прес-служба КК "Центр комунального сервісу".

Мешканці столиці повинні обов'язково врахувати необхідність своєчасної перевірки лічильників, оскільки неправильне нарахування може викликати додаткові витрати.

До завершення серпня у Києві планується перевірка близько 40 тисяч квартирних лічильників. Цього місяця необхідно провести перевірку для 32 047 лічильників гарячої води та 7 599 лічильників теплової енергії. Якщо споживачі не здійснять перевірку своїх лічильників вчасно, їх можуть виключити з абонентського обліку, і нарахування будуть проводитися за загальнобудинковим лічильником або за нормативом.

Споживачі мають можливість перевірити інформацію про термін перевірки своїх лічильників у особистому кабінеті на сайті Центру комунального сервісу (ЦКС) в розділі "Мої об'єкти" – "Лічильники". Повідомлення про необхідність проведення перевірки надходить за три місяці до закінчення терміну.

Крім того, інформацію про свої лічильники та термін їх перевірки можна дізнатися через такі дистанційні канали обслуговування ЦКС:

месенджери у Facebook, Skype, Telegram;

за контактним телефоном: 044-247-40-40.

Споживачі також можуть самостійно замовити перевірку своїх лічильників, обираючи ліцензовану компанію або через офіційний сайт Центру комунального сервісу (ЦКС) в розділі "Повірка/заміна лічильників". Вартість перевірки одного лічильника може становити від 300 гривень. Після проведення процедури компанія, яка здійснювала перевірку, повинна підготувати та надати споживачеві наступні документи, які необхідно буде надіслати комунальним службам:

акт про проведення періодичної перевірки, де будуть вказані серія та номер лічильника, дата проведення перевірки чи демонтажу, а також показання приладу;

свідоцтво про відповідність приладу обліку державним вимогам до вимірювальної техніки, де буде вказана дата наступної періодичної перевірки лічильника.

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