Сейчас графики отключения света не действуют, но все может измениться – и не в холодные месяцы, а еще в августе.
Такое предупреждение сделали в «Укрэнерго», призвав украинцев не расслабляться.
«Я должен напомнить, что расслабляться мы не имеем права: повреждения энергосистемы значительные, вызовы перед нами тоже», – подчеркивал председатель правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий.
Графики отключения света вернутся.
По словам Кудрицкого, сейчас потребление электроэнергии умеренное, ситуация в энергосистеме сбалансированная.
"Это могут изменить аномальные погодные условия или новые обстрелы. Потому что после недавней потери 9 ГВт мощности электростанции все еще восстанавливаются", - предупредил председатель правления НЭК «Укрэнерго».
Также Кудрицкий предупреждал, что жара выше 30 градусов может вернуться и тогда ситуация в энергосистеме может измениться.
Графики отключения света вернутся.
Графики отключения света действительно могут вернуться уже в ближайшее время, ведь к Украине приближается новая волна жары.
По словам синоптиков, по предварительным прогнозам, жара придет с 15 августа и начнется с западных областей. Затем столбики уличных термометров начнут лезть вверх в центре, на юге и востоке Украины.
Температура воздуха может достигать +32+37 градусов и выше.
Первым сигналом к возвращению графиков отключения уже стало сообщение "Укрэнерго" 8 августа о применении ограничений с 17.00 до 22.00 для промышленности и бизнеса.
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