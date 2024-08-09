Украинцам не стоит расслабляться, графики отключения света могут вернуться в ближайшее время – в «Укрэнерго» раскрыли причину.

Сейчас графики отключения света не действуют, но все может измениться – и не в холодные месяцы, а еще в августе.

Такое предупреждение сделали в «Укрэнерго», призвав украинцев не расслабляться.

«Я должен напомнить, что расслабляться мы не имеем права: повреждения энергосистемы значительные, вызовы перед нами тоже», – подчеркивал председатель правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий.

Графики отключения света вернутся.

По словам Кудрицкого, сейчас потребление электроэнергии умеренное, ситуация в энергосистеме сбалансированная.

"Это могут изменить аномальные погодные условия или новые обстрелы. Потому что после недавней потери 9 ГВт мощности электростанции все еще восстанавливаются", - предупредил председатель правления НЭК «Укрэнерго».

Также Кудрицкий предупреждал, что жара выше 30 градусов может вернуться и тогда ситуация в энергосистеме может измениться.

Графики отключения света вернутся.

Графики отключения света действительно могут вернуться уже в ближайшее время, ведь к Украине приближается новая волна жары.

По словам синоптиков, по предварительным прогнозам, жара придет с 15 августа и начнется с западных областей. Затем столбики уличных термометров начнут лезть вверх в центре, на юге и востоке Украины.

Температура воздуха может достигать +32+37 градусов и выше.

Первым сигналом к ​​возвращению графиков отключения уже стало сообщение "Укрэнерго" 8 августа о применении ограничений с 17.00 до 22.00 для промышленности и бизнеса.

Последние новости Украины:

"Нафтогаз" предупредил всех потребителей о большом сбое: введены экстренные изменения.

Графики отключения света: эксперт дал тревожный прогноз на осень, зиму и начало весны.

Тарифы на газ в августе: кому из украинцев придется заплатить больше всего.