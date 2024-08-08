Это касается как лиц, проживающих за границей и планирующих получать пенсию в Украине, так и людей предпенсионного возраста, которым не хватает стажа для получения пенсии.

Украинцы могут купить страховой стаж для получения пенсии. Однако стоит учесть, что в 2024 году стоимость одного года стажа достаточно высока.

В Украине лица пенсионного возраста могут "докупить" страховой стаж, если это необходимо для пенсионного обеспечения. Для зачисления одного полнолуния стажа необходимо уплатить минимальный страховой взнос в размере 1 760 гривен.

Следовательно, в 2024 году стоимость одного года страхового стажа составит 21 480 гривен. Пенсионер может самостоятельно определять частоту и размер взносов в соответствии со своими финансовыми возможностями. Добровольные взносы можно осуществлять как на свой счет, так и в пользу другого лица.

Докупить стаж могут граждане Украины, достигшие 16 лет. Это касается как лиц, проживающих за границей и планирующих получать пенсию в Украине, так и людей предпенсионного возраста, которым не хватает стажа для получения пенсии. Кроме того, это возможность для лиц с низким уровнем официального дохода, желающих увеличить свою будущую пенсию.

Напомним, что часть пенсионеров могут получить льготы на оплату коммуналки. Пенсионеры, работавшие в определенных профессиях в сельской местности и оставшиеся там проживать, могут получить 100% скидку на оплату жилищно-коммунальных услуг, покупку твердого топлива и сжиженного газа. Эта льгота предоставляется при условии, что среднемесячный доход семьи не превышает 4240 гривен на одного человека.

Источник: Урядовий портал.

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