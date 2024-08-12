Директора подрядной организации обвиняют в присвоении ₴2,5 млн. бюджетных средств во время реконструкции стадиона детско-юношеской спортивной школы в Кировоградской области.

Прокуратура Кировоградской области направила в суд обвинительный акт против директора общества, обвиняемого в присвоении и растрате бюджетных средств (ч. 2, 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК Украины). Об этом сообщает Кировоградская областная прокуратура.

В ходе досудебного расследования было установлено, что в соответствии с подрядным договором общество выполняло реконструкцию стадиона коммунального учреждения «Добровеличковская детско-юношеская спортивная школа».

Обвиняемый внес недостоверные данные в официальные документы, завысив стоимость выполненных работ на 2,4 млн гривен. В результате он незаконно получил указанные средства из бюджета.

По санкции статьи обвиняемому грозит лишение свободы на срок до двенадцати лет, а также запрет занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества.

Досудебное расследование проводится СУ ГУНП в области.

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