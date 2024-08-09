Некоторым украинцам перечислят пенсии, но для этого нужно подать заявление в Пенсионный фонд.

Пенсии продолжают выплачивать после ухода на заслуженный отдых. Каждый украинец может изменить размер своей пенсии при определенных условиях. В некоторых случаях пенсию могут перечислить, для этого нужно подать соответствующее заявление в Пенсионный фонд. Об этом напомнили в Пенсионном фонде Украины.

Пенсию перечисляют в нескольких случаях, в частности:

начало или прекращение трудовых отношений;

регистрация или снятие с учета как физическое лицо-предприниматель (ФЛП);

наличие, изменение или упразднение особого статуса пенсионера.

Заявление об этих изменениях следует подать в течение 10 дней после их наступления. В противном случае Пенсионный фонд может содержать часть пенсии. Об изменениях можно сообщить лично, посетив любой сервисный центр Пенсионного фонда или дистанционно через вебпортал ПФУ.

Чтобы подать обращение через вебпортал, нужно:

Авторизироваться в личном кабинете с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП).

В разделе "О пенсионном обеспечении" выбрать "Заявление на перерасчет пенсии".

Заполнить все поля заявления и загрузить сканированные копии необходимых документов: документа, удостоверяющего личность; регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика; трудовой книжки

Сформировать заявление и отправить его в Пенсионный фонд Украины.

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