Пенсии продолжают выплачивать после ухода на заслуженный отдых. Каждый украинец может изменить размер своей пенсии при определенных условиях. В некоторых случаях пенсию могут перечислить, для этого нужно подать соответствующее заявление в Пенсионный фонд. Об этом напомнили в Пенсионном фонде Украины.
Пенсию перечисляют в нескольких случаях, в частности:
- начало или прекращение трудовых отношений;
- регистрация или снятие с учета как физическое лицо-предприниматель (ФЛП);
- наличие, изменение или упразднение особого статуса пенсионера.
Заявление об этих изменениях следует подать в течение 10 дней после их наступления. В противном случае Пенсионный фонд может содержать часть пенсии. Об изменениях можно сообщить лично, посетив любой сервисный центр Пенсионного фонда или дистанционно через вебпортал ПФУ.
Чтобы подать обращение через вебпортал, нужно:
- Авторизироваться в личном кабинете с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП).
- В разделе "О пенсионном обеспечении" выбрать "Заявление на перерасчет пенсии".
- Заполнить все поля заявления и загрузить сканированные копии необходимых документов: документа, удостоверяющего личность; регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика; трудовой книжки
- Сформировать заявление и отправить его в Пенсионный фонд Украины.
Последние новости Украины:
Напомним, при большом стаже украинцы получают мизерную пенсию.
Как писала Politeka, у части пенсионеров летом вырастут пенсии благодаря доплатам.
Также Politeka сообщала, прибавка к пенсии предусмотрена для некоторых пенсионеров.