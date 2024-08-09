Здесь нет единого тарифа и каждое коммунальное предприятие устанавливает его самостоятельно.

В Украине действует мораторий на повышение тарифов на некоторые коммунальные услуги, но он не включает услуги по электроснабжению, водоснабжению и водоотводу. В некоторых областях Украины постепенно пересматривают тарифы на ЖКУ. Кроме того, цена сменится на обслуживание многоквартирных домов.

В Белогородской территориальной общине сообщили об увеличении тарифов на водоснабжение и водоотвод. Новые тарифы установило Коммунальное предприятие "Святопетровское".

Сообщается, что тарифы на водоснабжение и водоотвод были пересмотрены с целью их увеличения для всех категорий потребителей. Это решение было обусловлено ростом стоимости электроэнергии на 48% за 1 кВт и увеличением стоимости услуг КП "Вишневскводоканал", предоставляющим услуги по водоотводу КП "Святопетровское", на 123,26% за один кубический метр.

Еще одна услуга, которая подорожает в следующем месяце – обслуживание многоквартирных домов. Это связано, прежде всего, с повышением стоимости электроэнергии для населения с 1 июня, поскольку расходы обслуживающих компаний на освещение в подъездах, работу лифтов и насосов привязаны именно к этой тарификации.

Прогнозируемое повышение этого тарифа оценивается в 10-20%, но в Чернигове несколько муниципальных предприятий увеличивают цены на 40% с 1 августа. Представители коммунальных служб объясняют такой рост значительным ростом стоимости материалов, необходимых для подготовки к следующему отопительному сезону.

Однако повышение тарифов на обслуживание многоквартирных домов и вывоз мусора не обязательно станет массовым явлением. К примеру, в Чернигове также было принято решение о повышении тарифа на вывоз бытовых отходов, аналогичные шаги были предприняты и в других общинах.

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