Кабмин решил не применять графики отключения света для некоторых украинцев, в том числе тех, кто использует собственную генерацию, и жителей прифронтовых территорий.

Даже при плановых отключениях электроэнергии некоторые украинцы останутся со светом. Такое решение было принято Кабмином.

Некоторые украинцы не испытывают отключения электричества во время плановых графиков. Это касается не только лишь объектов критической инфраструктуры.

Об этом решении сообщил премьер-министр Денис Шмигаль. Согласно постановлению Кабмина, электроэнергию не будут отключать потребителям, которые используют по меньшей мере 80% электроэнергии собственного производства.

По словам Шмыгаля, государство таким образом стимулирует энергетическую автономию бизнеса.

Премьер-министр подчеркнул, что в рамках подготовки к зимнему периоду государство стремится развивать децентрализованную генерацию, что будет способствовать достижению энергетической устойчивости.

Также правительство формирует перечень критически важных объектов, которым гарантируется приоритетное электроснабжение.

Кроме того, электричество не будут отключать жителям населенных пунктов, расположенных в 20-километровой зоне от прифронтовой зоны и границы с Россией и Беларусью.

Ранее Politeka также писала о погоде в Украине в августе. В августе 2024 года в Украине ожидается средняя температура на 2 градуса выше нормы, а количество осадков останется в пределах среднегодовых показателей. Такие прогнозы для украинцев дает Укргидрометцентр.

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