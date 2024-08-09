Газоснабжающая компания «Нафтогаз Украины» обратилась ко всем своим клиентам с важной информацией – что нужно сделать и как можно скорее.

В «Нафтогаз Украины», обращаясь к потребителям, подчеркнули, что необходимо обновить свои данные.

"Не забудьте обновить свои данные...", - говорится в обращении "Нафтогаз Украины" к потребителям.

Сделать это необходимо тем, кто сменил фамилию, номер телефона или электронную почту.

"Это важно", - подчеркивают в "Нафтогаз".

Как объясняют в компании, благодаря этому можно своевременно получать важные сообщения, иметь доступ к актуальной информации о счете. Также это позволяет не пропускать важные новости и обновления.

«Все данные защищены в соответствии с законом Украины», - подчеркивают в «Нафтогаз Украины».

Добавим, что ранее в «Нафтогаз» сообщили о ситуации после сбоя. Так, из-за технических проблем потребителям был недоступен личный кабинет.

Сейчас, уверяют в компании, личный кабинет «возобновил свою работу».

Также в «Нафтогаз» объявили, что будет с ценами на газ. Компания сделала заявление на фоне слухов о якобы возможном повышении цены на газ для бытовых потребителей.



«Тариф на газ от ГК «Нафтогаз Украины» остается неизменным! Фиксированная цена гарантирована до 30 апреля 2025 года», – уверяют в газоснабжающей компании.



Кроме того, в «Нафтогазе» напомнили потребителям, что компания не занимается вопросом технического обслуживания населения и является только газоснабжающей.

Напомним, что Правительством было принято новое постановление, касающееся обеспечения населения газом.

Этим постановлением предусматривается реализация экспериментального проекта по поставке сжиженного газа в баллонах как гуманитарной помощи уязвимым категориям населения прифронтовых территорий Харьковщины, Сумщины, Донетчины и Херсонщины.

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