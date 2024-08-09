Ситуация с курсом валют меняется после достижения принципиального соглашения с кредиторами по реструктуризации государственного долга.

В ближайшее время гривна испытывает девальвационное давление из-за полномасштабной войны. Однако до конца 2024 г. в Украине не прогнозируются резкие колебания курса доллара. По состоянию на 8 августа официальный курс, установленный НБУ, составляет 40,98 грн за доллар.

О сложившейся ситуации рассказал председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

Ситуация меняется после достижения принципиального соглашения с кредиторами по реструктуризации государственного долга, что уменьшило риск дефолта. Кроме того, Украина продолжает получать значительную финансовую поддержку от партнеров. В результате, нет смысла покупать доллары в надежде на скорую прибыль.

Гетманцев отметил, что стоимость гривни останется на относительно стабильном уровне из-за нескольких факторов. Во-первых, стабильная работа морского коридора и оставшиеся на уровне до войны объемы перевозок поддерживают экспорт. Во-вторых, НБУ располагает достаточными международными резервами и инструментами для поддержания курса гривны.

"Девальвационный прессинг сохранится, потому что война продолжается, ограничивая наш экспортный и логистический потенциал, а порождаемая ею неопределенность стимулирует отток валюты по финансовым операциям частного сектора. ... Единственное, что могу сказать относительно уверенно, что не ожидаю резких изменений и колебаний на валютном рынке до конца этого года", – объяснил нардеп.

Финансовый аналитик Алексей Козырев сообщил, что в течение текущей рабочей недели (до 9 августа) курс американской валюты в банках будет колебаться от 40,8 до 41,75 грн. Вечером 7 августа банки установили курс на уровне 40,9/41,35 грн (покупка/продажа). Это означает, что возможно снижение курса при покупке и рост при продаже.

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