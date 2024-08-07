У 2024 році Україні буде надано понад 35 мільярдів доларів для покриття дефіциту державного бюджету. Цей ресурс дозволить забезпечити валютну підтримку, проте наразі гривня продовжує слабшати через залежність країни від імпорту. Тобто експорт зростає набагато повільніше, ніж імпорт та необхідно знову повертати гривню у валюту.

Доктор економічних наук Андрій Длігач пояснив, якого максимального курсу долара можна чекати.

Длігач пояснив, що погіршення економічної ситуації в Україні не обумовлено лише військовими закупівлями. На початку року країні довелося витратити значні кошти на придбання зброї, оскільки американська допомога затрималася. Це справді вплинуло на девальвацію гривні, адже для закупівель потрібні були долари.

На економіку також суттєво вплинули зменшення переказів від українських трудових мігрантів. Якщо до повномасштабного вторгнення ці перекази сягали 16 мільярдів доларів на рік, то зараз їх обсяг значно зменшився. Крім того, українці за кордоном активно витрачають валюту на покупки, що змушує Національний банк постійно покривати витрати за картками.

Економісти утримуються від прогнозування курсу долара, оскільки його коливання не є природним процесом, а управлінським. Курс залежить від рішень, прийнятих Кабміном, Національним банком та Верховною Радою, а також від того, чи відбудеться девальвація гривні і які будуть вжиті заходи для стимулювання українського експорту.

"Згідно з параметрами бюджету, цьогоріч курс не має перевищити 42 гривні за долар. Чи буде на рівні 45 гривень за долар? Гадаю, це максимальна планка, яка може розглядатися в сценаріях. Це залежить від рішень, які будуть ухвалені в уряді, щодо того, у який спосіб компенсувати нестачу фінансового ресурсу в державному бюджеті, аби покривати військові витрати," – припустив доктор економічних наук.

Джерело: 24 Канал.

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