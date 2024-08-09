В Украине подать заявление на оформление пенсии можно через вебпортал Пенсионного фонда (ПФУ) с помощью приложений Дія и Дія.Підпис. Это позволяет сэкономить время и избежать посещения сервисного центра. Для этого необходимо подготовить скан-копии необходимых документов, авторизоваться на портале и заполнить электронное заявление. Об этом сообщили в Министерстве социальной политики Украины.
Ранее для входа в личный кабинет на вебпортале Пенсионного фонда (ПФУ) была необходима квалифицированная электронная подпись (КЭП). Теперь же доступ к кабинету возможен также через Дія.Підпис.. Это упрощает процесс для многих пользователей, поскольку приложение удобно и широко используется среди украинцев.
Для оформления пенсии онлайн вам понадобится смартфон с установленным приложением Дія и активированным Дія.Підписом. Перед началом процесса подготовьте все необходимые документы, отсканировав их согласно следующим требованиям:
- Скан копии должны быть сделаны из оригиналов документов.
- Документы должны быть цветными, четкими и читабельными.
- Сохраняйте сканы в форматах JPG или PDF.
- Размер каждого файла не должен превышать 1 мегабайт.
- Названия скан-копий должны соответствовать виду просканированного документа.
Как оформить электронное заявление на пенсию
Вход на вебпортал ПФУ:
- Перейдите в личный кабинет на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.
Авторизация через Дія.Підпис:
- В правом верхнем углу нажмите кнопку "Вход" и выберите "Войти в систему" через Дія.Підпис.
- В новом окне нажмите "Получить код входа".
- Сканируйте QR-код, который появится на экране, с помощью функции сканирования QR-кода в приложении Дія.
Активизация Дія.Підпис:
- Откройте приложение Дія на смартфоне и нацелите считыватель QR-кода на квадрат с QR-кодом.
- Нажмите кнопку "Подтвердить".
- Активируйте Дія.Підпис, переместив кнопку активации в крайнее правое положение.
- Подтвердите свое лицо через фотопроверку, следуя подсказкам на экране телефона, и нажмите кнопку "Далее".
- Введите пятизначный код для наложения Дія.Підпис на вашем телефоне.
Заполнение заявления на пенсию:
- В компьютерной версии личного кабинета на вебпортале ПФУ перейдите в раздел "О пенсионном обеспечении" и выберите вкладку "Заявление на назначение пенсии".
- Выберите тип пенсии, например "Пенсия за выслугу лет".
- Заполните анкету-опрос для определения атрибутов обращения и нажмите кнопку "Продолжить".
- Добавьте скан-копии необходимых документов, нажав кнопку "Добавить файл", и нажмите кнопку "Сформировать заявление".
Подписание и отправка заявления:
- Завершите все операции и подпишите заявление с помощью Дія.Підпис
- Отправьте заявление в Пенсионный фонд Украины, нажав кнопку "Подписать и отправить в ПФУ".
Отслеживание статуса заявления:
- Проверьте статус обработки вашего заявления в разделе "Мои обращения" на веб-портале ПФУ.
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