В Украине подать заявление на оформление пенсии можно через вебпортал Пенсионного фонда (ПФУ) с помощью приложений Дія и Дія.Підпис. Это позволяет сэкономить время и избежать посещения сервисного центра. Для этого необходимо подготовить скан-копии необходимых документов, авторизоваться на портале и заполнить электронное заявление. Об этом сообщили в Министерстве социальной политики Украины.

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Ранее для входа в личный кабинет на вебпортале Пенсионного фонда (ПФУ) была необходима квалифицированная электронная подпись (КЭП). Теперь же доступ к кабинету возможен также через Дія.Підпис.. Это упрощает процесс для многих пользователей, поскольку приложение удобно и широко используется среди украинцев.

Для оформления пенсии онлайн вам понадобится смартфон с установленным приложением Дія и активированным Дія.Підписом. Перед началом процесса подготовьте все необходимые документы, отсканировав их согласно следующим требованиям:

  • Скан копии должны быть сделаны из оригиналов документов.
  • Документы должны быть цветными, четкими и читабельными.
  • Сохраняйте сканы в форматах JPG или PDF.
  • Размер каждого файла не должен превышать 1 мегабайт.
  • Названия скан-копий должны соответствовать виду просканированного документа.

Как оформить электронное заявление на пенсию

Вход на вебпортал ПФУ:

  • Перейдите в личный кабинет на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Авторизация через Дія.Підпис:

  • В правом верхнем углу нажмите кнопку "Вход" и выберите "Войти в систему" через Дія.Підпис.
  • В новом окне нажмите "Получить код входа".
  • Сканируйте QR-код, который появится на экране, с помощью функции сканирования QR-кода в приложении Дія.

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Активизация Дія.Підпис:

  • Откройте приложение Дія на смартфоне и нацелите считыватель QR-кода на квадрат с QR-кодом.
  • Нажмите кнопку "Подтвердить".
  • Активируйте Дія.Підпис, переместив кнопку активации в крайнее правое положение.
  • Подтвердите свое лицо через фотопроверку, следуя подсказкам на экране телефона, и нажмите кнопку "Далее".
  • Введите пятизначный код для наложения Дія.Підпис на вашем телефоне.

Заполнение заявления на пенсию:

  • В компьютерной версии личного кабинета на вебпортале ПФУ перейдите в раздел "О пенсионном обеспечении" и выберите вкладку "Заявление на назначение пенсии".
  • Выберите тип пенсии, например "Пенсия за выслугу лет".
  • Заполните анкету-опрос для определения атрибутов обращения и нажмите кнопку "Продолжить".
  • Добавьте скан-копии необходимых документов, нажав кнопку "Добавить файл", и нажмите кнопку "Сформировать заявление".

Подписание и отправка заявления:

  • Завершите все операции и подпишите заявление с помощью Дія.Підпис
  • Отправьте заявление в Пенсионный фонд Украины, нажав кнопку "Подписать и отправить в ПФУ".

Отслеживание статуса заявления:

  • Проверьте статус обработки вашего заявления в разделе "Мои обращения" на веб-портале ПФУ.

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