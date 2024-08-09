Цифровизация социальных услуг сегодня дает будущим пенсионерам возможность подавать заявления на получение пенсии, не выходя из дома.

В Украине подать заявление на оформление пенсии можно через вебпортал Пенсионного фонда (ПФУ) с помощью приложений Дія и Дія.Підпис. Это позволяет сэкономить время и избежать посещения сервисного центра. Для этого необходимо подготовить скан-копии необходимых документов, авторизоваться на портале и заполнить электронное заявление. Об этом сообщили в Министерстве социальной политики Украины.

Ранее для входа в личный кабинет на вебпортале Пенсионного фонда (ПФУ) была необходима квалифицированная электронная подпись (КЭП). Теперь же доступ к кабинету возможен также через Дія.Підпис.. Это упрощает процесс для многих пользователей, поскольку приложение удобно и широко используется среди украинцев.

Для оформления пенсии онлайн вам понадобится смартфон с установленным приложением Дія и активированным Дія.Підписом. Перед началом процесса подготовьте все необходимые документы, отсканировав их согласно следующим требованиям:

Скан копии должны быть сделаны из оригиналов документов.

Документы должны быть цветными, четкими и читабельными.

Сохраняйте сканы в форматах JPG или PDF.

Размер каждого файла не должен превышать 1 мегабайт.

Названия скан-копий должны соответствовать виду просканированного документа.

Как оформить электронное заявление на пенсию

Вход на вебпортал ПФУ:

Перейдите в личный кабинет на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Авторизация через Дія.Підпис:

В правом верхнем углу нажмите кнопку "Вход" и выберите "Войти в систему" через Дія.Підпис.

В новом окне нажмите "Получить код входа".

Сканируйте QR-код, который появится на экране, с помощью функции сканирования QR-кода в приложении Дія.

Активизация Дія.Підпис:

Откройте приложение Дія на смартфоне и нацелите считыватель QR-кода на квадрат с QR-кодом.

Нажмите кнопку "Подтвердить".

Активируйте Дія.Підпис , переместив кнопку активации в крайнее правое положение.

, переместив кнопку активации в крайнее правое положение. Подтвердите свое лицо через фотопроверку, следуя подсказкам на экране телефона, и нажмите кнопку "Далее".

Введите пятизначный код для наложения Дія.Підпис на вашем телефоне.

Заполнение заявления на пенсию:

В компьютерной версии личного кабинета на вебпортале ПФУ перейдите в раздел "О пенсионном обеспечении" и выберите вкладку "Заявление на назначение пенсии".

Выберите тип пенсии, например "Пенсия за выслугу лет".

Заполните анкету-опрос для определения атрибутов обращения и нажмите кнопку "Продолжить".

Добавьте скан-копии необходимых документов, нажав кнопку "Добавить файл", и нажмите кнопку "Сформировать заявление".

Подписание и отправка заявления:

Завершите все операции и подпишите заявление с помощью Дія.Підпис

Отправьте заявление в Пенсионный фонд Украины, нажав кнопку "Подписать и отправить в ПФУ".

Отслеживание статуса заявления:

Проверьте статус обработки вашего заявления в разделе "Мои обращения" на веб-портале ПФУ.

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