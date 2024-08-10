Минимальная заработная плата составляет 8000 гривен, поэтому минимальная пенсия для таких лиц должна быть не менее 3200 гривен

Украинские пенсионеры получают ряд дополнительных доплат к пенсиям. Есть выплаты, которые назначаются автоматически, поэтому отдельно обращаться за их получением не нужно. Однако для части надбавок к пенсиям следует обратиться в ПФУ.

Минимальная заработная плата составляет 8000 гривен, поэтому минимальная пенсия для таких лиц должна быть не менее 3200 гривен. Однако фактически размер минимальной пенсии составляет 3370 гривен. Если пенсия 65-летнего гражданина меньше установленных 40% минимальной заработной платы, ему автоматически назначается доплата.

Дополнительные доплаты к пенсиям за возраст:

В Украине существуют дополнительные доплаты для пенсионеров, достигших определенного возраста. Размер доплат зависит от возрастной категории:

Лица от 70 до 74 лет получают дополнительно 300 гривен;

Лица от 75 до 79 лет получают дополнительно 456 гривен;

Пенсионеры в возрасте от 80 лет получают дополнительно 570 гривен.

Надбавка за детей: Пенсионеры, которые не работают и на содержании которых есть дети до 18 лет, получают по 150 гривен на каждого ребенка до пенсий по возрасту, инвалидности и выслуге лет. Для ее получения нужно подать заявление в отделение Пенсионного фонда Украины, приложив необходимые документы, подтверждающие личность, родственные связи и возраст детей. Если пенсионер найдет работу или приступит к предпринимательской деятельности, выплата этой надбавки прекращается.

Надбавка на нетрудоспособных членов семьи: Для военных пенсионеров размер надбавки составляет 50% от прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность. В 2023 году эта сумма составила 1046,50 гривен на каждого нетрудоспособного члена семьи. Эта надбавка начисляется только тем, кто не получает другие пенсионные выплаты или государственную социальную помощь. Процедура оформления и прекращения выплаты аналогична гражданским пенсионерам.

Доплата за дополнительный трудовой стаж: Пенсионеры со стажем сверх нормы получают дополнительные выплаты. Сумма доплаты составляет 1% за каждый полный год трудового стажа сверх нормы. Доплата исчисляется от прожиточного минимума, который в 2023 году составляет 2093 грн. 1% от прожиточного минимума составляет 20 гривен 93 копейки.

Источник : OBOZ.UA.

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