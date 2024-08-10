В Минэнергетике выразили критику в отношении экспертов, имеющих чрезмерно оптимистичные или пессимистические взгляды на отключения света.

Россия намерена полностью разрушить энергетическую инфраструктуру Украины, потому планирует продолжить ракетные атаки. Однако никто не может предусмотреть их последствия, поэтому вывод, что хуже всего прошло, делать рано. Об этом на пресс-конференции заявил министр энергетики Герман Галущенко.

Он отметил, что масштабность ракетных ударов является единственным фактором, который может существенно повлиять на состояние энергетической системы.

"Пройдем ли мы без обстрелов, которые нанесут существенное влияние на систему – точно так. Могут ли эти обстрелы оказать существенное влияние – это трудно предвидеть. Единственное, что сегодня может повлиять на состояние – это масштабность ударов именно по энергетике. И не сам факт удара , а влияние этого удара напрямую на энергосистему", – заявил он.

По словам Галущенко, предусмотреть потенциальные обстрелы и их последствия очень сложно. Он выразил критику в отношении экспертов, имеющих чрезмерно оптимистичные или пессимистические взгляды.

"Те, кто утверждает, что хуже всего прошло – они манипулируют. Те, кто прогнозирует апокалипсис – также манипулируют. Никто не имеет ответа, поскольку невозможно предсказать последствия ударов", – отметил Галущенко.

Министр подчеркнул, что 67% украинцев готовятся к сложной зиме, но только 1% намерены покинуть страну для переживания зимнего периода за границей. Это свидетельствует об их доверии к энергетикам и силам противовоздушной обороны.

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