В бюджете на 2024 год прожиточный минимум составляет 2361 гривну, и именно к этой сумме привязали минимальную пенсию. Некоторые украинцы получают пенсии, лишь немного превышающие эту цифру, но не достигающие 3 000 гривен.
Кто получает пенсию ниже 3000 гривен?
С 1 марта 2024 г. были введены новые минимальные выплаты для пенсионеров определенных возрастных групп.
Да, пенсионеры двух категорий могут иметь такую минимальную пенсию:
- 65-летние пенсионеры без достаточного стажа получают 2725 гривен.
- Пенсионеры до 70 лет со стажем 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин получают 2980 гривен.
Минимальные пенсии для других возрастов:
- Пенсионеры от 70 до 80 лет со стажем 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин получают 3 240 гривен.
- Пенсионеры, достигшие 80 лет и имеющие страховой стаж 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин, получают 3 370 гривен.
Обратите внимание! Пенсионеры с полным страховым стажем получают не менее 40% от минимальной зарплаты. Минимальная пенсия на данный момент составляет 3370 гривен.
Источник: 24 канал
Ранее Politeka также писала о погоде в Украине в августе. В августе 2024 года в Украине ожидается средняя температура на 2 градуса выше нормы, а количество осадков останется в пределах среднегодовых показателей. Такие прогнозы для украинцев дает Укргидрометцентр.
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