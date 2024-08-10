С 1 марта 2024 г. в Украине введены новые минимальные пенсии, касающиеся разных возрастных категорий, и некоторые пенсионеры могут получать менее 3 000 гривен в месяц.

В бюджете на 2024 год прожиточный минимум составляет 2361 гривну, и именно к этой сумме привязали минимальную пенсию. Некоторые украинцы получают пенсии, лишь немного превышающие эту цифру, но не достигающие 3 000 гривен.

Кто получает пенсию ниже 3000 гривен?

С 1 марта 2024 г. были введены новые минимальные выплаты для пенсионеров определенных возрастных групп.

Да, пенсионеры двух категорий могут иметь такую ​​минимальную пенсию:

65-летние пенсионеры без достаточного стажа получают 2725 гривен.

Пенсионеры до 70 лет со стажем 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин получают 2980 гривен.

Минимальные пенсии для других возрастов:

Пенсионеры от 70 до 80 лет со стажем 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин получают 3 240 гривен.

Пенсионеры, достигшие 80 лет и имеющие страховой стаж 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин, получают 3 370 гривен.

Обратите внимание! Пенсионеры с полным страховым стажем получают не менее 40% от минимальной зарплаты. Минимальная пенсия на данный момент составляет 3370 гривен.

Источник: 24 канал

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