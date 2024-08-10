В Польше с нового учебного года украинские беженцы обязаны отправлять своих детей в школу и детсад, иначе им грозят штрафы и потери социальных выплат.

С нового учебного года в Польше вступают новые правила для украинских беженцев. Теперь они обязаны отправлять своих детей в школу или детский сад, иначе им грозят штрафы и другие санкции. Об этом сообщает польское издание In Poland.

Если дети не посещают учебные заведения, на их родителей могут быть наложены штрафы до 100 злотых, а с 2025 года семьи могут потерять социальные выплаты в размере 800 злотых. Министерство образования Польши планирует также увеличить количество детей в классах для того, чтобы разместить всех учащихся. Сейчас максимальное количество учащихся в классе не должно превышать 25 человек, а в специальных и интегрированных классах – 20. Начиная с 1 сентября 2024 года, эти лимиты поднимут до 29 учащихся в общих классах, что позволит добавить в каждый класс четыре ребенка из Украины. В старших классах и общеобразовательных школах количество учащихся не ограничено.

В детских садах и специальных подготовительных классах (зерувках) также разрешат увеличить количество детей. В интегрированных детсадах возможно принятие к двум дополнительным детям с особыми потребностями.

Ранее Politeka также писала о том, что у каждого украинца есть возможность изменить размер своей пенсии при определенных условиях. В некоторых случаях пенсию могут перечислить, для этого нужно подать соответствующее заявление в Пенсионный фонд.

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