Деяким українцям перерахують пенсії, але для цього потрібно подати заяву до Пенсійного фонду.

Пенсії продовжують виплачувати після виходу на заслужений відпочинок. Кожен українець має можливість змінити розмір своєї пенсії за певних умов. У деяких випадках пенсію можуть перерахувати, для цього потрібно подати відповідну заяву до Пенсійного фонду. Про це нагадали в Пенсійному фонді України.

Пенсію перераховують у кількох випадках, зокрема:

початок чи припинення трудових відносин;

реєстрація або зняття з обліку як фізична особа-підприємець (ФОП);

наявність, зміна або скасування особливого статусу пенсіонера.

Заяву про ці зміни потрібно подати протягом 10 днів після їх настання. В іншому випадку Пенсійний фонд може утримувати частину пенсії. Про зміни можна повідомити особисто, відвідавши будь-який сервісний центр Пенсійного фонду, або дистанційно через вебпортал ПФУ.

Щоб подати звернення через вебпортал, потрібно:

Авторизуватися в особистому кабінеті за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП).

У розділі «Про пенсійне забезпечення» вибрати «Заяву на перерахунок пенсії».

Заповнити всі поля заяви та завантажити скановані копії необхідних документів:документа, що засвідчує особу; реєстраційного номера облікової картки платника податків; трудової книжки.

Сформувати заяву та надіслати її до Пенсійного фонду України.

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