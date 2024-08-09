Пенсії продовжують виплачувати після виходу на заслужений відпочинок. Кожен українець має можливість змінити розмір своєї пенсії за певних умов. У деяких випадках пенсію можуть перерахувати, для цього потрібно подати відповідну заяву до Пенсійного фонду. Про це нагадали в Пенсійному фонді України.

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Пенсію перераховують у кількох випадках, зокрема:

  • початок чи припинення трудових відносин;
  • реєстрація або зняття з обліку як фізична особа-підприємець (ФОП);
  • наявність, зміна або скасування особливого статусу пенсіонера.

Заяву про ці зміни потрібно подати протягом 10 днів після їх настання. В іншому випадку Пенсійний фонд може утримувати частину пенсії. Про зміни можна повідомити особисто, відвідавши будь-який сервісний центр Пенсійного фонду, або дистанційно через вебпортал ПФУ.

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Щоб подати звернення через вебпортал, потрібно:

  • Авторизуватися в особистому кабінеті за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП).
  • У розділі «Про пенсійне забезпечення» вибрати «Заяву на перерахунок пенсії».
  • Заповнити всі поля заяви та завантажити скановані копії необхідних документів:документа, що засвідчує особу; реєстраційного номера облікової картки платника податків; трудової книжки.
  • Сформувати заяву та надіслати її до Пенсійного фонду України.

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