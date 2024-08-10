ДБР совместно с СБУ разоблачило правоохранителя, который организовал канал переправки уклончан в Румынию за 10 000 долларов с человека.

В Прикарпатье работники Государственного бюро расследований по сотрудничеству со Службой безопасности Украины обнаружили схему незаконной переправки мужчин призывного возраста через границу. Организатором этой схемы оказался местный страж порядка, который привлек к своей «деятельности» двух гражданских лиц из Ивано-Франковской области.

Злоумышленник искал желающих уехать в Европу и предлагал им услугу перехода границы за 10 000 долларов с человека. Его сообщники подвозили «клиентов» на автомобиле к линии границы в Черновицкой области, после чего показывали, как пешком пересечь границу в Румынию.

В рамках следствия задокументирована переправка не менее трех человек по этой схеме. Правоохранителю и двум его сообщникам доложено о подозрении в незаконной переправке лиц. Двум злоумышленникам уже избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Во время санкционированных обысков у фигурантов дела изъято 20 000 долларов, незарегистрированное оружие, боевые припасы, а также два автомобиля, которые использовались для перевозки ухилянцев.

Ранее Politeka также писала о погоде в Украине в августе. В августе 2024 года в Украине ожидается средняя температура на 2 градуса выше нормы, а количество осадков останется в пределах среднегодовых показателей. Такие прогнозы для украинцев дает Укргидрометцентр.

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