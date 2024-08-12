Украинцы, проживающие в прифронтовых областях, получат единовременную денежную помощь до 21 тысяч гривен для обеспечения зимнего отопления.

Жители прифронтовых областей Украины получат единовременную финансовую помощь на зимний период. Сумма выплаты составит 21 тысячу гривен.

Эти средства будут начисляться в рамках программы УВКБ ООН, о чем сообщило Министерство реинтеграции.

Данное решение было обсуждено на недавнем совещании по гуманитарному реагированию, которое проходило в Харьковской области. Была рассмотрена подготовка к реализации программы, которая предусматривает предоставление разовой денежной помощи для отдельных категорий населения.

Согласно проекту эти средства предназначены для приобретения твердого бытового топлива для уязвимых домохозяйств. Выплата также будет предоставлена ​​семьям, проживающим в пределах 10 км от линии столкновения или границы с Россией.

Кроме этого, Харьковской областной военной администрации поручили узнать потребности населения в Дворичанской, Купянской и Волчанской общинах. Также была рассмотрена возможность передачи территориальным общинам Харьковщины 15 мобильных газовых котельных разной мощности для обеспечения стабильной работы жизнеобеспечения в регионе.

Ранее Politeka также писала о том, что у каждого украинца есть возможность изменить размер своей пенсии при определенных условиях. В некоторых случаях пенсию могут перечислить, для этого нужно подать соответствующее заявление в Пенсионный фонд. Об этом напомнили в Пенсионном фонде Украины.

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