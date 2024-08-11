Энергосистема продолжает восстанавливаться после восьми масштабных атак со стороны России, и на энергетических объектах продолжаются как аварийные, так и плановые ремонты.

В Украине пока не применяют графики отключения электроэнергии благодаря снижению потребления (выросшего во время жары) и возобновлению работы атомных блоков. Однако, вероятно, уже середина октября принесет возврат графиков отключений из-за роста потребления электроэнергии в отопительный сезон. Об этом говорится в разъяснении ДТЭК.

Как сообщила компания ДТЭК, зимой начинается период пикового потребления, и поскольку украинская энергосистема не сможет полностью удовлетворить потребности, необходимо будет внедрить графики почасового отключения.

"Без отключений можно обойтись примерно до середины октября, если не будет новых атак на объекты энергетики или аномальной жары. Но с наступлением холодов нагрузки на систему увеличатся. Люди начнут пользоваться электроотоплением и будут больше включать свет, потому что зимой темнеет раньше", – объясняют в ДТЭК.

Энергосистема Украины потеряла 9 ГВт мощности, восстановить которую быстро невозможно. По оценкам ДТЭК, графики отключений будут действовать как минимум до конца следующего отопительного сезона.

В компании отметили, Укрэнерго может снова ввести ограничение потребления электроэнергии, и графики отключений могут вернуться. Ситуация остается сложной: энергосистема потеряла более 9 ГВт мощности из-за российских атак, и быстрое восстановление этой мощности невозможно.

Графики отключений могут быть необходимы по меньшей мере до конца следующего отопительного сезона. Энергетики прилагают все усилия, чтобы обеспечить население электричеством, но следует быть готовыми к разным сценариям.

Энергосистема продолжает восстанавливаться после восьми масштабных атак со стороны россии, и на энергетических объектах продолжаются как аварийные, так и плановые ремонты.

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