Девальвация гривни обусловлена ​​несколькими экономическими факторами, такими как отрицательный платежный баланс, недостаточное финансирование от международных партнеров и потребность в пополнении бюджета. Тем не менее, национальная валюта может стабилизироваться в ближайшее время, если не произойдет повышение налогов осенью.

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин объяснил, что девальвация гривны была осуществлена ​​с несколькими целями:

Сделать перевод долларов или другой валюты в гривне более выгодным для финансирования бюджета. Повысить платежи и сборы, связанные с внешнеэкономической деятельностью и таможней.

Шевчишин также отмечает, что ослабление гривни продолжается из-за недостаточного финансирования со стороны украинских партнеров за последние полгода. Отрицательный баланс приводит к утечке валюты, влияющей на резервы страны. Это обусловлено тем, что тратится больше валюты, чем поступает.

"Сейчас девальвация отражает наш платежный баланс, то есть общую ситуацию с утечкой валюты. И это происходит даже при валютных ограничениях. Но с другой стороны, девальвация еще позволяет немного повысить бюджетные поступления", - напоследок добавил Шевчишин.

Между тем, экономист Даниил Монин считает, что ситуация с гривной должна стабилизироваться уже в августе. Он отмечает, что ускорение инфляции в июне является сигналом для НБУ сдерживать курс во избежание дальнейшего ее роста из-за девальвации гривны.

Источник: 24Канал.

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