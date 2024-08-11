В Национальном банке Украины сообщили, что модифицированные банкноты будут постепенно вводить в обращение.

К 33-й годовщине независимости Украины Национальный банк Украины выпустил модифицированные банкноты с лозунгом "Слава Украине! Героям слава!" Об этом подробнее сообщили в пресс-службе Национального банка Украины.

В НБУ сообщили, что модифицированные банкноты будут постепенно вводить в обращение. С 8 августа 2024 появятся банкноты номиналами 500 и 1000 гривен, с 23 августа 2024 - номиналом 50 гривен, а в последующие годы планируется введение банкнот номиналами 20, 100 и 200 гривен.

Модифицированные банкноты будут выпускаться для замены изношенных и поврежденных банкнот, чтобы обеспечить оборот достаточным объемом наличных денег соответствующих номиналов и улучшить качество наличных денег в обращении. Новые банкноты гривны заменят банкноты образцов 2014-2019 годов.

На оборотной стороне новых банкнот в правой верхней части размещен лозунг "Слава Украине! Героям слава!".

Все остальные элементы дизайна и защиты модифицированных банкнот останутся такими же, как в номиналах 500 гривен образца 2015, 1 000 гривен образца 2019 года и 50 гривен образца 2019 года. На лицевой стороне модифицированных банкнот будет подпись главы Нацбанка Андрея Пышного, а на обратной – указан год выпуска.

Напомним, что НБУ ввел в обращение новую памятную монету 10 грн. Она посвящена войскам связи и кибербезопасности Вооруженных сил.

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