В Украине субсидию могут отменить по разным причинам, в частности из-за предоставления ложных данных или невыполнения обязательств по долгу.

В Украине размер субсидии зависит от дохода заявителя, его семьи и домохозяйства. Если в заявлении или декларации указаны ложные данные, повлиявшие на право получения или размер субсидии, его могут отменить.

Об этом сообщила юрист юридической компании "RIYAKO&PARTNERS" Наталья Василюк в комментарии для "РБК-Украина". Она также напомнила, что субсидия может быть прекращена в случаях, когда:

услуги, на которые она предназначалась, больше не предоставляется;

имеющийся долг и заявитель не выполняет обязательства по договору о его реструктуризации;

представлены неверные данные или гражданин не сообщил ПФУ о важных обстоятельствах в течение 30 дней (изменения в составе семьи, количества зарегистрированных лиц, доходах и т.п.);

заявитель переехал;

умер одинокий заявитель;

заявитель сам отказался от субсидии.

Субсидия может быть прекращена в любой момент, если проверка выявит нарушение. Выплаты прекращаются с месяца, следующего за месяцем обнаружения нарушения. Чрезмерно выплаченные средства могут быть возвращены.

Ранее Politeka также писала о том, что в Украине действует мораторий на повышение тарифов на некоторые коммунальные услуги, но он не включает услуги по электроснабжению, водоснабжению и водоотводу. В некоторых областях Украины постепенно пересматривают тарифы на ЖКУ. Кроме того, цена сменится на обслуживание многоквартирных домов.

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