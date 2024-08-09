Тут немає єдиного тарифу, і кожне комунальне підприємство встановлює його самостійно.

У Україні діє мораторій на підвищення тарифів на деякі комунальні послуги, але він не охоплює послуги з електропостачання, водопостачання та водовідведення. В деяких областях України поступово переглядають тарифи на ЖКП. Крім того, ціна зміниться на обслуговування багатоквартирних будинків.

В Білогородській територіальній громаді повідомили про збільшення тарифів на водопостачання та водовідведення. Нові тарифи встановило Комунальне підприємство "Святопетрівське".

Повідомляється, що тарифи на водопостачання та водовідведення були переглянуті з метою їх збільшення для всіх категорій споживачів. Це рішення було обумовлене зростанням вартості електроенергії на 48% за 1 кВт і збільшенням вартості послуг КП "Вишнівськводоканал", яке надає послуги з водовідведення КП "Святопетрівське", на 123,26% за один кубічний метр.

Ще одна послуга, яка здорожчає наступного місяця, - обслуговування багатоквартирних будинків. Це пов'язано передусім із підвищенням вартості електроенергії для населення з 1 червня, оскільки витрати обслуговуючих компаній на освітлення у під'їздах, роботу ліфтів та насосів прив'язані саме до цієї тарифікації.

Прогнозоване підвищення цього тарифу оцінюється в 10-20%, але у Чернігові кілька муніципальних підприємств збільшують ціни на 40% з 1 серпня. Представники комунальних служб пояснюють такий ріст значним зростанням вартості матеріалів, необхідних для підготовки до наступного опалювального сезону.

Проте підвищення тарифів на обслуговування багатоквартирних будинків та вивіз сміття не обов'язково стане масовим явищем. Наприклад, у Чернігові також було прийнято рішення про підвищення тарифу на вивіз побутових відходів, аналогічні кроки були здійснені й в інших громадах.

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