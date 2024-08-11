Выходящий на пенсию украинец имеет расчет, который базируется на средней зарплате по стране за последние три года.

В Украине пенсии рассчитываются по единой формуле для большинства людей. Однако со временем размер пенсии может оказаться недостаточным, поскольку формула не обеспечивает значительный процент от заработной платы на пенсии.

Выходящий на пенсию украинец имеет расчет, который базируется на средней зарплате по стране за последние три года. Пока этот показатель составляет 13,5 тыс. грн, от которого зависит размер пенсии. Однако через 10 лет средняя зарплата может существенно увеличиться. Поэтому пенсионер, 10 лет назад имевший среднюю зарплату и 35 лет стажа, вероятно, будет получать меньшую пенсию, чем нынешний пенсионер с аналогичным стажем и зарплатой.

Формула расчета пенсии: средняя зарплата за три года × соотношение собственной зарплаты к средней × стаж в годах × 1%.

Как показывает формула, украинцы могут рассчитывать только на 1% от расчетного заработка за каждый отработанный год стажа. Если официальный заработок меньше среднего, пенсия будет соответственно небольшой.

Чтобы получать пенсию в размере 20 тыс. грн при стаже 35 лет, зарплата должна быть в 4,2 раза выше средней, что составляет примерно 65 тыс. грн. Для пенсии в 10 тыс. грн. зарплата при таком же стаже должна составлять около 32 519 грн.

С зарплатой в 15 тыс. грн. можно рассчитывать на пенсию в 4228,2 грн. При таком же стаже, но с зарплатой в 10 тыс. грн, пенсия будет составлять 3314 грн. Если же зарплата вдвое превышает среднюю (более 33 тыс. грн., по данным Пенсионного фонда), пенсия может достигать 9491,5 грн.

Согласно нормативам Международной организации труда достаточной считается пенсия, которая достигает 40% от привычного заработка. К сожалению, в Украине этот показатель еще не достигнут.

Источник : OBOZ.UA.

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