Львовский суд приговорил военного, который в течение трех месяцев не являлся на службу.

Яворивский районный суд приговорил уроженца Ивано-Франковска Андрея Р. к 5 годам и 1 месяцу тюремного заключения за самовольное оставление воинской части.

Как отмечено в материалах дела, Андрей Р. служил в воинской части Львовской области. С 13 апреля по 13 июля он оставался дома, не появляясь на службу. С 14 июля он был задержан за этот проступок.

В ходе судебного разбирательства Андрей Р. признал свою вину и подтвердил все факты дела. Он отметил, что в течение трех месяцев проводил время по своему усмотрению и попросил суд не налагать на него суровое наказание, поскольку намерен продолжать службу в ВСУ.

С учетом обстоятельств дела судья Наталья Швед признала Андрея Р. виновным по ч. 5 ст. 407 УК Украины и назначила наказание в виде 5 лет лишения свободы. Этот приговор может быть обжалован в апелляционном порядке.

Ранее Politeka также писала о том, что пограничники Чопского отряда задержали гражданина Украины, пытавшегося незаконно пересечь украинско-словацкую границу. Задержанный депутат подозревается в содействии вооруженной российской агрессии.

Он был обнаружен пограничным нарядом отдела "Большой Березный" во время патрулирования на несколько сотен метров от государственной границы. Лицо, пытавшееся пройти в направлении Словакии, остановили возле заградительного забора.

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