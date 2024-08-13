Украинцы все чаще ищут дистанционную работу. В условиях войны и нестабильной ситуации безопасности этот формат обеспечивает большую гибкость и удобство. Аналитики OLX рассказали, какая ситуация на рынке удаленной работы по состоянию на август 2024 года и каких специалистов ищут чаще всего.
Рынок отдаленной работы в Украине стабильно растет, что связано, в частности, военными действиями.
На украинском рынке удаленной работы наибольшим спросом пользуются вакансии в сфере поддержки клиентов, продаж, администрирования интернет-магазинов и социальных сетей, а также в копирайтинге и контент-менеджменте. Эти позиции остаются популярными, поскольку позволяют работать с любой точки мира при условии доступа в Интернет.
Количество объявлений об отдаленной работе в Украине выросло на 25% в июне 2024 года по сравнению с январем – с 1340 до 1683 объявлений. Это свидетельствует об активном росте спроса на дистанционную занятость. В то же время медианная зарплата в таких должностях составляет 16,5 тыс. гривен.
Наиболее распространенные вакансии удаленной работы встречаются в следующих областях:
- Розничная торговля, продажи и закупки
- Реклама, дизайн и PR
- Производство и рабочие специальности
- Административный персонал, HR и секретариат
- IT и компьютерные технологии
Источник: РБК.
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