Удаленная работа становится все более популярной среди молодежи, которая ценит гибкость и свободу, что придает такой формат занятости.

Украинцы все чаще ищут дистанционную работу. В условиях войны и нестабильной ситуации безопасности этот формат обеспечивает большую гибкость и удобство. Аналитики OLX рассказали, какая ситуация на рынке удаленной работы по состоянию на август 2024 года и каких специалистов ищут чаще всего.

Рынок отдаленной работы в Украине стабильно растет, что связано, в частности, военными действиями.

На украинском рынке удаленной работы наибольшим спросом пользуются вакансии в сфере поддержки клиентов, продаж, администрирования интернет-магазинов и социальных сетей, а также в копирайтинге и контент-менеджменте. Эти позиции остаются популярными, поскольку позволяют работать с любой точки мира при условии доступа в Интернет.

Количество объявлений об отдаленной работе в Украине выросло на 25% в июне 2024 года по сравнению с январем – с 1340 до 1683 объявлений. Это свидетельствует об активном росте спроса на дистанционную занятость. В то же время медианная зарплата в таких должностях составляет 16,5 тыс. гривен.

Наиболее распространенные вакансии удаленной работы встречаются в следующих областях:

Розничная торговля, продажи и закупки

Реклама, дизайн и PR

Производство и рабочие специальности

Административный персонал, HR и секретариат

IT и компьютерные технологии

Источник: РБК.

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