Неодержаними виплатами є ті, на які особа мала право, але померла швидше, ніж ці кошти були їй перераховані.

Незважаючи на війну, українці продовжують отримувати пенсії та соціальні виплати. Іноді трапляються ситуації, коли отримувач помирає, не встигнувши скористатися коштами. Фахівці з «Юридичного порадника для ВПО» роз’яснили, хто має право отримати ці виплати після смерті отримувача.

Згідно зі статтею 1227 Цивільного кодексу України, суми, що не були отримані спадкодавцем за життя, зокрема:

заробітна плата;

пенсія;

стипендія;

аліменти;

допомога у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю;

відшкодування за каліцтво або інше ушкодження здоров'я;

інші соціальні виплати.

Ці виплати передаються членам його сім'ї. Якщо ж членів сім'ї не має, ці суми включаються до складу спадщини. Є дві основні ситуації, коли виплати, що належать померлому, можуть бути отримані членами його сім'ї:

недоотримана у зв’язку зі смертю пенсіонера, виплачується по місяць смерті включно, за зверненням члени сім’ї померлого протягом шести місяців з дня відкриття спадщини;

належний померлому заробіток виплачується роботодавцем членам сім'ї померлого працівника;

суми призначеної, але не виплаченої у зв’язку із смертю одержувача житлової субсидії виплачуються одному із членів домогосподарства, з урахуванням яких призначалася субсидія, за письмовим зверненням такої особи, поданим протягом трьох місяців після смерті одержувача.

Неодержаними виплатами вважаються ті суми, на які особа мала право, але померла до того, як ці кошти були перераховані.

Наприклад, якщо на момент смерті пенсіонера пенсія, заробітна плата чи інші кошти вже були зараховані на його картковий рахунок, ці виплати вважаються одержаними і включаються до складу спадщини. Такі кошти можна буде отримати тільки після отримання Свідоцтва про право на спадщину.

Крім того, у разі смерті пенсіонера, особам, які здійснили поховання, виплачується допомога на поховання у розмірі двомісячної пенсії, яку пенсіонер отримував на момент смерті.

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