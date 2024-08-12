Сотрудник территориального центра комплектования (ТЦК) Александр Мацько в интервью "Общественное. Полтава" объяснил, что они имеют право задерживать военнообязанных только в случае, если лицо находится в розыске, и это должно происходить с участием полиции.
"Если человек не в розыске, военкомат не имеет права его задерживать. Он может просто отказаться и уйти. Мы не можем ничего сделать. Задержание может произвести только полицейский, а я только могу сообщить о ситуации", - отметил он.
По его мнению, задержание военнообязанного возможно только при условии, что он разыскивается за нарушение военного учета и при наличии представителей полиции.
Ранее Politeka также писала о том, что сотрудники Государственного бюро расследований задержали и сообщили о подозрении заместителю командира воинской части из Одесской области. Он подозревается в причастности к организации уклонения отдельных военнослужащих от выполнения службы. Подробности сообщили в пресс-службе ДБР.
Фигурант вместе с еще не установленными союзниками организовал схему, в рамках которой некоторые военнослужащие части фактически оставались дома, но официально числились на службе и получали денежное довольствие.
Военные передавали свои зарплатные карты организаторам, забиравшим все выплаты от их имени. По предварительным данным, в результате деятельности этой схемы было оформлено более 20 человек, а злоумышленники получили до 20 миллионов гривен.
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