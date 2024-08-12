В соцсетях распространяется видео, на котором видно, как в Одесской области произошла стычка между представителями военных и местными жителями. На записи видно, как, возможно, представители ТЦК раздают повестки в Раздельной.

Согласно информации , которую распространяют пользователи соцсетей, военные пришли проверять военно-учетные данные мужчин на одном из рынков города. Женщины, ставшие свидетелями событий, начали громко выражать свое возмущение, что в конце концов привело к драке.

"Что вы делаете? Сволочь, что вы делаете? Гады! Вы это не сделаете здесь! Я вам не верю! Вы позорите нас! Идите отсюда", - кричат ​​женщины в толпе.

Также было замечено, как мужчины призывного возраста пытались покинуть место происшествия, пока женщины конфликтовали с военными. В настоящее время о задержании не сообщалось, а в Одесском областном ТЦК и СП ситуацию пока не прокомментировали.

Ранее Politeka также писала о том, что сотрудники Государственного бюро расследований задержали и сообщили о подозрении заместителю командира воинской части из Одесской области. Он подозревается в причастности к организации уклонения отдельных военнослужащих от выполнения службы. Подробности сообщили в пресс-службе ДБР.

Фигурант вместе с еще не установленными союзниками организовал схему, в рамках которой некоторые военнослужащие части фактически оставались дома, но официально числились на службе и получали денежное довольствие.

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