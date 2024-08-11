В августе некоторые украинцы, в том числе пенсионеры и ветераны, могут получить дополнительные выплаты ко Дню Независимости в размере от 450 до 3100 гривен.

В августе некоторые украинцы могут получить дополнительные выплаты от 450 до 3100 гривен, приуроченные ко Дню Независимости.

Кто имеет право на прибавку ко Дню Независимости Ежегодную надбавку от государства ко Дню Независимости Украины получают в зависимости от статуса личности.

Без дополнительных обращений прибавку получат:

Пенсионеры – деньги поступят в августе вместе с пенсией; Проходящие службу ветераны войны работают и еще не являются пенсионерами – средства будут переведены на небюджетные счета воинских частей, учреждений и организаций, где эти граждане проходят службу или работают, на основании поданных заявок. Другие категории должны подать соответствующее заявление в Пенсионный фонд Украины. Выплаты будут перечислены на их текущие счета по месту жительства.

Кроме того, обратите внимание, что размер будущих выплат можно просмотреть здесь. Подать заявление на прибавку необходимо до 1 августа, но если не успели, это можно сделать до 1 октября 2024 года.

Источник: 24 канал

Ранее Politeka также писала о погоде в Украине в августе. В августе 2024 года в Украине ожидается средняя температура на 2 градуса выше нормы, а количество осадков останется в пределах среднегодовых показателей. Такие прогнозы для украинцев дали в Укргидрометцентре.

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