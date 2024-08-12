Украинские пенсионеры могут получить дополнительные выплаты за детей и статус почетного донора, некоторые из которых нуждаются в личном обращении.

Украинцы могут получать дополнительные выплаты к пенсии. Часть из них начисляется автоматически, другие нуждаются в индивидуальном обращении. Об этом информируют в ПФУ.

Прибавки к пенсии

Граждане Украины могут выйти на пенсию в возрасте 60 лет, если имеют необходимый трудовой стаж. В таком случае они могут претендовать на разные доплаты.

Одной из таких доплат является прибавка на детей, которую можно получить после подачи соответствующего обращения. Сегодня эта надбавка составляет 150 гривен и предоставляется пенсионерам, с которыми проживают несовершеннолетние.

Следует отметить, что пенсионеры старшего возраста также могут получать дополнительные выплаты. Например, по достижении 70 лет им предоставляется доплата по возрасту.

Пенсионеры, имеющие статус почетного донора, также могут рассчитывать на дополнительную выплату, которая составляет 292 гривны. Этот статус присваивается по:

сдачу 40 максимально допустимых доз крови;

или 60 разовых максимально допустимых доз плазмы.

Ранее Politeka также писала о том, что для того, чтобы получать пенсию в размере 20 тыс. грн при стаже 35 лет, зарплата должна быть в 4,2 раза выше средней, что составляет примерно 65 тыс. грн. Для пенсии в 10 тыс. грн. зарплата при таком же стаже должна составлять около 32 519 грн.

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