Українець, що виходить на пенсію, має розрахунок, який базується на середній зарплаті по країні за останні три роки.

В Україні пенсії розраховуються за єдиною формулою для більшості людей. Проте з часом розмір пенсії може стати недостатнім, оскільки формула не забезпечує значний відсоток від заробітної плати на пенсії.

Українець, що виходить на пенсію, має розрахунок, який базується на середній зарплаті по країні за останні три роки. Наразі цей показник становить 13,5 тис. грн, від якого залежить розмір пенсії. Проте через 10 років середня зарплата може суттєво зрости. Тому пенсіонер, який 10 років тому мав середню зарплату та 35 років стажу, ймовірно, отримуватиме меншу пенсію, ніж нинішній пенсіонер з аналогічним стажем і зарплатою.

Формула розрахунку пенсії: середня зарплата за три роки × співвідношення власної зарплати до середньої × стаж у роках × 1%.

Як показує формула, українці можуть розраховувати на лише 1% від розрахункового заробітку за кожен відпрацьований рік стажу. Якщо офіційний заробіток менший за середній, пенсія буде відповідно невеликою.

Щоб отримувати пенсію в розмірі 20 тис. грн при стажі 35 років, зарплата повинна бути в 4,2 рази вищою за середню, що наразі становить приблизно 65 тис. грн. Для пенсії в 10 тис. грн зарплата при такому ж стажі має становити близько 32 519 грн.

З зарплатою в 15 тис. грн можна розраховувати на пенсію в 4228,2 грн. При такому ж стажі, але з зарплатою 10 тис. грн, пенсія становитиме 3314 грн. Якщо ж зарплата вдвічі перевищує середню (більше 33 тис. грн, за даними Пенсійного фонду), пенсія може досягати 9491,5 грн.

Згідно з нормативами Міжнародної організації праці, достатньою вважається пенсія, яка досягає 40% від звичного заробітку. На жаль, в Україні цей показник ще не досягнуто.

Джерело: OBOZ.UA.

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