В середине августа ситуация на валютном рынке будет оставаться относительно стабильной и ненадолго.

Вероятно, Национальный банк Украины продолжит режим управляемой гибкости, предотвращающий резкие колебания валютного курса. Кроме того, своевременные и эффективные действия регулятора могут значительно снизить или нейтрализовать влияние на валюту.

Банкир Тарас Лесовой сделал прогноз относительно курса валют.

Он отметил, что в середине августа ситуация на валютном рынке будет оставаться относительно стабильной. Как и на прошлой неделе, продлится "промежуточный период" в курсовых колебаниях.

"То есть будет продолжаться тенденция, когда валютные курсы при незначительной восходящей и нисходящей попеременных динамиках будут оставаться в пределах новых коридоров. В то же время этот этап не будет продолжаться вечно, ведь инфляционное давление осенью может стать более ощутимым и инфляционный прогноз уже немного другой - до 8,5%" , – заявил он.

Банкир отмечает, что пиковые изменения на валютном рынке перенесены на осень. Тогда курсовые показатели, вероятно, будут незначительны и прогнозированы, достигнув уровня, заложенного в бюджете на 2024 год, то есть 42,10 гривен за доллар.

Средняя разница между курсами на межбанковском и наличном рынках не превысит 0,3 – 0,5 гривны. Прогнозируемые коридоры валютных колебаний таковы:

Межбанк: 40,70 – 41,70 гривны за доллар и 43,50 – 45,50 гривны за евро.

40,70 – 41,70 гривны за доллар и 43,50 – 45,50 гривны за евро. Наличный рынок: 40,70 – 42 гривны за доллар и 43,50 – 46,50 гривны за евро.

Источник: 24Канал.

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