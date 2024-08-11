Ослаблення гривні триває через недостатнє фінансування з боку українських партнерів за останні пів року.

Девальвація гривні зумовлена кількома економічними чинниками, такими як негативний платіжний баланс, недостатнє фінансування від міжнародних партнерів та потреба в поповненні бюджету. Проте національна валюта може стабілізуватися найближчим часом, якщо не відбудеться підвищення податків восени.

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин пояснив, що девальвація гривні була здійснена з кількома цілями:

Зробити переведення доларів або іншої валюти в гривні вигіднішим для фінансування бюджету. Підвищити платежі та збори, пов'язані з зовнішньоекономічною діяльністю та митницею.

Шевчишин також зазначає, що ослаблення гривні триває через недостатнє фінансування з боку українських партнерів за останні пів року. Негативний баланс призводить до витоку валюти, що впливає на резерви країни. Це зумовлено тим, що витрачається більше валюти, ніж надходить.

"Зараз девальвація відображає наш платіжний баланс, тобто загальну ситуацію із витоком валюти. І це відбувається навіть при валютних обмеженнях. Але з іншого боку, девальвація ще й дозволяє трошки підвищити бюджетні надходження", – наостанок додав Шевчишин.

Тим часом економіст Данило Монін вважає, що ситуація з гривнею має стабілізуватися вже у серпні. Він зазначає, що прискорення інфляції в червні є сигналом для НБУ стримувати курс, щоб уникнути подальшого її зростання через девальвацію гривні.

Джерело: 24Канал.

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