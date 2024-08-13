В Украине пока не планируют вводить графики отключений электроэнергии. Однако для предотвращения возможных проблем украинцам рекомендуют экономить электроэнергию и использовать мощные электроприборы в дневное время.
Об этом сообщили в "Укрэнерго".
В сообщении "Укрэнерго" отмечено, что мощные электроприборы не следует использовать с 18:00 до 22:00.
"12 августа меры ограничения потребления не прогнозируются. При изменении ситуации – о применении отключений будет сообщено дополнительно. Пожалуйста, потребляйте электроэнергию бережливо в течение всех суток", – говорится в заявлении.
В то же время, правительство приняло постановление, согласно которому потребителям, использующим не менее 80% электроэнергии собственного производства, не будет угрожать отключение электричества. Этим шагом государство стремится провоцировать энергетическую автономию бизнеса.
"Чтобы обеспечить надлежащий уровень подготовки к зимнему периоду, государство ввело пакет программ и мер по ускорению развития децентрализованной генерации. ... Принимаем постановление, согласно которому для потребителей, использующих не менее 80% электроэнергии собственного производства, не будут действовать графики отключений. Это важно элемент нашей энергетической стойкости", – сообщил премьер-министр Денис Шмигаль.
Графики отключений также были отменены для украинцев, проживающих в населенных пунктах и объектах в 20-километровой прифронтовой зоне, а также в зоне, простирающейся на 20 км от границ с россией и Беларусью.
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