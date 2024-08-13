Ситуация с электроэнергией в Украине до сих пор остается тяжелой, а графики отключений света могут вернуть в любой момент.

В Украине пока не планируют вводить графики отключений электроэнергии. Однако для предотвращения возможных проблем украинцам рекомендуют экономить электроэнергию и использовать мощные электроприборы в дневное время.

Об этом сообщили в "Укрэнерго".

В сообщении "Укрэнерго" отмечено, что мощные электроприборы не следует использовать с 18:00 до 22:00.

"12 августа меры ограничения потребления не прогнозируются. При изменении ситуации – о применении отключений будет сообщено дополнительно. Пожалуйста, потребляйте электроэнергию бережливо в течение всех суток", – говорится в заявлении.

В то же время, правительство приняло постановление, согласно которому потребителям, использующим не менее 80% электроэнергии собственного производства, не будет угрожать отключение электричества. Этим шагом государство стремится провоцировать энергетическую автономию бизнеса.

"Чтобы обеспечить надлежащий уровень подготовки к зимнему периоду, государство ввело пакет программ и мер по ускорению развития децентрализованной генерации. ... Принимаем постановление, согласно которому для потребителей, использующих не менее 80% электроэнергии собственного производства, не будут действовать графики отключений. Это важно элемент нашей энергетической стойкости", – сообщил премьер-министр Денис Шмигаль.

Графики отключений также были отменены для украинцев, проживающих в населенных пунктах и ​​объектах в 20-километровой прифронтовой зоне, а также в зоне, простирающейся на 20 км от границ с россией и Беларусью.

Последние новости в Украине:

Напомним, тариф на свет в Украине вырос в этом году.

Как сообщала Politeka, украинцев ожидает улучшение ситуации в энергетике.

Также писала Politeka, тариф на электроэнергию зимой, какими будут цифры в платежках.