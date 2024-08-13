Некоторые компании предлагают значительно более высокие зарплаты для людей без высшего образования.

В Украине можно хорошо зарабатывать не только благодаря высшему образованию, но и став высококвалифицированным специалистом в рабочей сфере. В Киеве, например, работодатели готовы платить до 40 тысяч гривен представителям некоторых профессий.

В частности, автослесари в Киеве могут зарабатывать в среднем 40 тысяч гривен. В то же время, по Украине, согласно данным большого кадрового портала, их заработок обычно составляет около 35 тысяч гривен.

Однако некоторые компании предлагают значительно более высокие зарплаты. К примеру, на популярном сайте поиска работы есть вакансия автослесаря-ходовика с зарплатой от 70 до 100 тысяч гривен.

На среднюю зарплату в 40 тыс. грн. могут рассчитывать также высотники и тонировщики. В Киеве их доход может быть выше, чем в других городах Украины. Так, высотникам предлагают в среднем 35 тыс. грн по всей стране, а тонировщикам – 32 500 грн.

Украинские работодатели повышают зарплаты для удержания и привлечения квалифицированных работников из-за нехватки трудовых ресурсов. Средняя зарплата в вакансиях на сайтах работы выросла в июле 2024 года до 19 553 грн по сравнению с около 17 000 грн в начале года.

По данным Минэкономики, на уровень оплаты труда в 2023-2024 гг. продолжают влиять последствия боевых действий 2022 года.

Источник: OBOZ.UA.

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