Клиенты газоснабжающей компании "Нафтогаз" активно жалуются на ошибки в коммунальных счетах. Они также требуют от компании разъяснений по поводу масштабного сбоя в начислениях. Об этом говорится в жалобах на странице ГК "Нафтогаз" в соцсети Facebook .

Одна из клиенток компании сообщила, что в текущем месяце суммы в платежках значительно отличаются от показаний счетчиков. Она контролирует четыре счета и все они содержат неправильные данные.

"Показания, по которым начислены к уплате, абсолютно не соответствуют тем показаниям, которые были переданы. Причем, в этом месяце по всем четырем счетам, которые я контролирую... Все показания переданы вовремя", — говорится в жалобе.

Клиентка обратилась с просьбой предоставить всеобщее объяснение ситуации, поскольку проблема оказалась массовой и повлияла на большинство потребителей. Другие пользователи сети указали, что некорректные данные в платежках получает не только она.

Так, пользователи подхватили сообщения и также начали сетовать на некорректные данные: "И снова показания не соответствуют тем, которые были переданы через кабинет. И уже второй месяц"; "Та же ситуация"; "Передала показания в прошлом месяце — ничего не посчитали (точнее 0.00). Посчитала сама, заплатила — "висит" переплата. В этом месяце тоже... Что-то у вас там сломалось, чините".

Несмотря на просьбы клиентов газоснабжающей компании "Нафтогаз" раскрыть причины некорректных сумм в коммунальных платежках, представители компании сообщили, что такие вопросы будут решаться только через личные сообщения.

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