Об общем росте тарифов сообщили в Госстате – с мая 2023 года по май 2024 года отмечены следующие изменения.

В Украине тарифы на коммунальные услуги значительно выросли. С мая 2023 по май 2024 года общее повышение составило 18,6%. В частности, электроэнергия подорожала на 63,6%, в то время как стоимость ряда других услуг осталась стабильной. Об общем росте тарифов сообщили в Госстате.

Об общем росте тарифов сообщили в Госстате. В частности, с мая 2023 по май 2024 года отмечены следующие изменения:

Стоимость услуг по управлению многоквартирными домами выросла на 9%;

Содержание и ремонт жилья подорожали на 4%;

Уборка мусора увеличилась на 3,1%.

Однако тарифы на водоснабжение, канализацию, природный газ, горячую воду и отопление остались прежними.

Стоит напомнить, что бывший руководитель Оператора ГТС Украины Сергей Макогон заявил, что в случае остановки транзита российского газа через украинскую газотранспортную систему с 2025 года стоимость газа для потребителей вырастет всего на 3%.

В настоящее время транспортировка газа внутри страны стоит около 0,2 грн за кубический метр. Макогон прогнозирует, что в случае полного прекращения транзита цена может подняться до 0,6 грн за куб.

Макогон объяснил, что при рыночной цене газа в 12 грн за кубический метр, повышение на 40 копеек (менее 3%) не доставит значительных проблем потребителям. Он отметил, что летом цена на электроэнергию выросла на 60%, поэтому, даже если цена на газ увеличится на 5-10%, это не будет критическим.

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