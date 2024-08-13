"ПриватБанк" заявляет, что с их стороны были приняты все необходимые меры и предложены решения для решения проблемы, но это не так.

В 2016 году Государственный "ПриватБанк" заблокировал счет клиентки по подозрению в мошенничестве. Хотя женщина уверяет, что все убытки были возмещены, доступ к счету даже через восемь лет не был восстановлен, несмотря на обещания банка. Об этом идет речь на портале Минфин, где можно оставлять отзывы о работе банка.

С 2016 года женщина не может восстановить доступ к своей карте "ПриватБанка". Она пыталась обратиться в службу поддержки "ПриватБанка", но связь с оператором не удалось установить.

"В 2016 году моя карта была заблокирована, как сообщила поддержка (за мошеннические действия), все убытки пострадавшим были выплачены и сказали, что возобновится пользование банком, теперь, через 8 лет, до сих пор не могу восстановить пользование, в банке говорят обращаться к поддержке, а поддержка не соединяет с оператором", - написала клиентка "ПриватБанк".

"ПриватБанк" заявляет, что с их стороны были приняты все необходимые меры и предложены решения для решения проблемы. Однако сотрудничество с клиенткой ограничено из-за мошеннических операций на карте.

"К сожалению, при анализе операций были обнаружены поступления на карту, которые плательщик не подтвердил. Со стороны банка была проведена работа и предложены варианты урегулирования вопроса. В настоящее время между вами и банком ограничено сотрудничество в связи с движением средств на карте, которая имела мошеннический характер. Просмотреть данное решение возможно по решению суда", - заявили представители "ПриватБанка".

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