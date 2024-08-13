Мужчина, не явившийся в ТЦК после получения повестки, поскольку пас коров, был признан виновным в уклонении от военной службы.

В Волынской области Ратновский районный суд рассмотрел дело обвиняемого, 15 июня получившего повестку, но проигнорировав вызов. По данным издания "Волынские новости" , во время судебного заседания мужчина признал свою вину и объяснил, что не смог оставить скот без присмотра.

Суд признал его виновным и назначил наказание в виде трех лет лишения свободы. Однако, учитывая искреннее раскаяние обвиняемого, суд изменил приговор на один год испытательного срока.

Отметим, что согласно Уголовному кодексу Украины, уклонение от мобилизации карается лишением свободы на срок от трех до пяти лет. Однако многие, пытающиеся избежать службы, заключают соглашения со следствием, признавая свою вину и проявляя раскаяние, что позволяет им избежать тюремного заключения. В таких случаях им обычно назначают испытательный срок продолжительностью в один год.

Ранее Politeka также писала о том, что Яворивский районный суд приговорил уроженца Ивано-Франковска Андрея Р. к 5 годам и 1 месяцу тюремного заключения за самовольное уход воинской части.

Как отмечено в материалах дела, Андрей Р. служил в воинской части Львовской области. С 13 апреля по 13 июля он оставался дома, не появляясь на службу. С 14 июля он был задержан за этот проступок.

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