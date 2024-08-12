Львівський суд виніс вирок військовому, який протягом трьох місяців не з'являвся на службу.

Яворівський районний суд засудив уродженця Івано-Франківська Андрія Р. до 5 років і 1 місяця тюремного ув'язнення за самовільне залишення військової частини.

Як зазначено в матеріалах справи, Андрій Р. служив у військовій частині на Львівщині. З 13 квітня до 13 липня він залишався вдома, не з'являючись на службу. З 14 липня його затримали за цей проступок.

Під час судового розгляду Андрій Р. визнав свою провину та підтвердив усі факти справи. Він зазначив, що протягом трьох місяців проводив час на свій розсуд і попросив суд не накладати на нього суворе покарання, оскільки має намір продовжувати службу в ЗСУ.

З урахуванням обставин справи суддя Наталія Швед визнала Андрія Р. винним за ч. 5 ст. 407 КК України та призначила покарання у вигляді 5 років позбавлення волі. Цей вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку.

Раніше Politeka також писала про те, що прикордонники Чопського загону затримали громадянина України, який намагався незаконно перетнути українсько-словацький кордон. Затриманий депутат підозрюється у сприянні збройній російській агресії.

Він був виявлений прикордонним нарядом відділу "Великий Березний" під час патрулювання на декілька сотень метрів від державного кордону. Особу, яка намагалася пройти у напрямку Словаччини, зупинили біля загороджувального паркану.

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