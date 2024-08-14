Согласно ст. 49 настоящего Закона, пенсия может быть прекращена по решению территориальных органов Пенсионного фонда или суда.

В Украине законом определен исчерпывающий перечень оснований для прекращения выплаты пенсии. В некоторых случаях, например, если пенсионер с временно оккупированной территории не прошел идентификацию, выплата пенсии может быть приостановлена. Об этом говорится в разъяснении юриста "Право на защиту".

Выплату пенсий регулирует закон "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Согласно ст. 49 этого закона, пенсия может быть прекращена по решению территориальных органов Пенсионного фонда или суда, если она была назначена на основе документов, содержащих недостоверные сведения.

(Положения пункта 2 части первой статьи 49 утратили силу как неконституционные в соответствии с Решением Конституционного Суда № 25-рп/2009 от 07.10.2009.)

Выплата пенсии прекращается также в следующих случаях:

На все время проживания пенсионера за границей, если иное не предусмотрено международным договором Украины, ратифицированным Верховной Радой.

В случае смерти пенсионера.

Если пенсионер не получает пенсию в течение шести месяцев подряд.

В других случаях, предусмотренных законом.

Возобновление выплаты пенсии производится по решению территориального органа Пенсионного фонда в течение 10 дней после выяснения обстоятельств и наличия условий восстановления. Выплата пенсии возобновляется в соответствии с порядком, предусмотренным частью третьей статьи 35 и статьей 46 настоящего Закона.

Если обнаружены недостоверные данные в документах или сведениях, на основе которых была установлена ​​или осуществляется выплата пенсии, территориальный орган Пенсионного фонда Украины пересматривает размер и основания для выплаты пенсии в соответствии с настоящим Законом, без учета таких недостоверных данных.

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