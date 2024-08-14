Нафтогаз предупредил потребителей о необходимости дополнительных расходов около 1000 гривен. Перед началом отопительного сезона следует проверить газовое оборудование в жилых помещениях. Об этом сообщили в Нафтогазе.

Это особенно касается владельцев индивидуальных газовых котлов, которые должны самостоятельно обратиться к оператору газораспределительных сетей для заказа соответствующей услуги.

Проверка индивидуальных газовых котлов и другого оборудования перед отопительным сезоном необходима для обеспечения их исправности. Оплата за эту услугу возлагается на потребителей и составит около 1000 гривен.

Регулярное обслуживание помогает избежать нежелательных ситуаций и обеспечивает, что ваш дом будет оставаться теплым в холодное время года. Это также включает в себя проверку газовых колонок и других газовых приборов.

Не следует ремонтировать газовый котел самостоятельно; лучше обратиться к квалифицированному мастеру. Если у вашей модели нет функции диагностики, проведите проверку оборудования заранее и устраните неисправности до начала холодов.

Самостоятельно вы можете:

Проверьте герметичность газовой трубы с помощью мыльного раствора.

Проверить тягу в дымоходе, используя зажженную спичку.

Проверить вентиляционные каналы, подняв кусок бумаги к вентиляции.

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