В отчете Национального банка отмечено, что с 2025 года ожидаются постепенные изменения в тарифах.

НБУ прогнозирует повышение цен на газ, отопление и горячую воду в 2025 году. Тем временем на период войны действует мораторий на рост этих тарифов.

В отчете Национального банка, опубликованном в начале августа, отмечено, что с 2025 года ожидается постепенное повышение тарифов до экономически обоснованного уровня. Основными причинами есть сложная ситуация в энергетике и дефицит государственного бюджета.

Газ

Председатель правления НАК "Нафтогаз" Алексей Чернышев сообщил, что рыночная цена на газ составляет около 15 гривен за кубометр, тогда как нынешняя цена - 7,96 гривны за кубометр.

Значительное повышение цены на газ вдвое может стать непосильным бременем для многих семей. Однако это может произойти только после 30 апреля 2025 г. и при определенных условиях. В частности, если военное положение закончится не позднее 30 ноября 2024 или будет отменен Закон № 2479-IX о моратории.

Свет

С июля украинцы уже ощутили повышение тарифов на электроэнергию из-за новых платежей. Правительство повысило фиксированную цену с 2,64 до 4,32 гривны за киловатт-час. Согласно постановлению Кабмина этот тариф будет действовать до 30 апреля 2025 года включительно.

Мораторий на повышение тарифов не распространяется на электроэнергию и решение об изменении стоимости принимает правительство. Национальный банк Украины прогнозирует, что в 2025 году тарифы могут быть приведены на экономически обоснованные уровни, что может привести к дальнейшему повышению тарифа на электроэнергию уже после 30 апреля следующего года.

Водоснабжение

В Украине горячая вода подлежит мораторию, в то время как тарифы на холодное водоснабжение моратория не подпадают. Кроме того, в стране нет единого тарифа на холодную воду – цены устанавливает каждый водоканал по отдельности.

В малых населенных пунктах цены на холодную воду уже выросли или ожидается их повышение в ближайшее время, в том числе на 40% в некоторых регионах. Поскольку НКРЭКУ неоднократно рассматривала проекты повышения тарифов на водоснабжение в крупных городах, высока вероятность, что в 2025 году тарифы могут вырасти и там.

Источник: 24Канал.

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